Pedro Raul aponta falhas nos gols sofridos pelo Botafogo na derrota para o Bahia

O bom segundo tempo do Botafogo não foi o suficiente para evitar a derrota para o Bahia, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Engenhão, em jogo adiado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul anotou o gol de honra botafoguense somente aos 45 minutos do segundo tempo e acha que o time bobeou nos gols sofridos.

"A gente levou um gol no final do primeiro tempo e isso atrapalhou bastante. Mas o segundo tempo foi bom, pressionamos e num contra-ataque eles marcaram o segundo gol. Foi uma pena", lamentou o atacante. Para ele, a solução é a mesma de sempre: trabalhar mais.

"Temos de trabalhar ainda mais para corrigir os erros e buscar as vitórias. Estamos numa situação complicada na tabela, mas o grupo está unido e pode reverter esta situação", concluiu o atleta.

Com a derrota, o Botafogo ficou com 11 pontos e na penúltima posição. O time só ganhou uma vez em 12 jogos, sendo o "campeão dos empates". São oito no total. Agora o time luta contra o tabu de não vencer um jogo há nove rodadas. Ironicamente, a única vitória na competição aconteceu em cima do líder Atlético Mineiro, por 2 a 1, na quarta rodada, no Engenhão.