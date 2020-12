Pedro Raul desabafa após nova derrota do Botafogo: "são muitos erros bobos"

Autor do gol do Botafogo na derrota para o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio, o atacante Pedro Raul desabafou em entrevista após o jogo. Ele lamentou os erros defensivos, mas ainda assim diz que mantém esperança na fuga contra o rebaixamento.

O discurso de Pedro Raul foi de tristeza por mais um revés no campeonato o sétimo consecutivo -, mas o atacante também viu coisas positivas no duelo contra o time gaúcho e adotou discurso otimista pela reabilitação na próxima rodada.

Leia Também Yuri Alberto esclarece gol polêmico e vê Internacional com a confiança recuperada

"Fizemos bastante coisa boa, mas tem que corrigir muita coisa. São muitos erros bobos que estão nos custando pontos. É seguir na batida. O grupo está fechado, confiante que vamos nos recuperar", disse o atacante.

Pedro Raul também criticou a arbitragem de Caio Max Augusto Vieira: "Não cabe a nós vir aqui e falar de arbitragem. Teve o lance do Rodinei no primeiro tempo em que ele colocou a mão na bola e ele sequer veio conferir no VAR. Aí fica ainda mais difícil", completou.

Com mais uma derrota no Brasileirão, o Botafogo aparece na penúltima posição do campeonato com 20 pontos ganhos.