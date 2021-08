Pedro reforça Flamengo contra o Sport; Gustavo Henrique é desfalque pela covid-19

O técnico Renato Gaúcho vai poder contar com um centroavante diante do Sport. O atacante Pedro se recuperou totalmente do entorse no tornozelo direito sofrido diante do Internacional e está à disposição para o jogo deste domingo, em Volta Redonda, pelo Brasileirão. Ele deve ser o escolhido para substituir o suspenso Gabriel Barbosa. Já Gustavo Henrique se apresentou com sintomas de virose e gripe e foi isolado com grande suspeita de covid-19.

Fora do duelo com o Olimpia por causa do inchaço no tornozelo, quarta-feira, Pedro voltou ao campo apenas na sexta, com trabalhos leves. Neste sábado pela manhã, o centroavante trabalhou normalmente e foi relacionado pelo técnico Renato Gaúcho.

Leia Também São Paulo vai se poupar contra o Grêmio por causa da Libertadores

Com a suspensão de Gabriel Barbosa após expulsão diante do Internacional e a venda de Rodrigo Muniz para o futebol inglês, Pedro acabou se tornando a única opção para Renato Gaúcho. Como gosta de ter uma referência, o treinador contava com uma rápida recuperação do jogador para não precisar improvisar.

Depois de surpreendente goleada sofrida diante dos gaúchos, por 4 a 0, em pleno Maracanã, a ordem é se recuperar imediatamente para não deixar os líderes do Brasileirão dispararem. Como precisa de gols, Renato Gaúcho não deve abrir mão dos gols de Pedro.

Já a defesa novamente passará por mudanças. O Flamengo definiu que Rodrigo Caio só retornará aos gramados em setembro, quando estiver plenamente livre dos incômodos musculares. Seguirá fazendo trabalho específico de fortalecimento. Gustavo Henrique, que vinha bem, se apresentou neste sábado com sintomas de gripe e virose e foi imediatamente isolado para ver se não está com a covid-19. O clube não quer correr riscos e vai reavaliá-lo somente na segunda-feira.

Por outro lado, exames que deram positivo para Bruno Viana e Renê foram refeitos pela terceira vez e o clube concluiu que foram "falsos positivos", de acordo com o médico do Breno Tanure. O zagueiro foi até relacionado para encarar os pernambucanos, enquanto Renê, tratando ainda de uma lesão muscular, se junta ao grupo na segunda-feira.