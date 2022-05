Pedro admite insatisfação com reserva no Fla, mas minimiza polêmica: ‘Na minha carreira cuido eu’

Autor de um dos gols da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Altos-PI, Pedro voltou a ser assunto na noite deste domingo, 1. Após a partida, o atacante publicou uma mensagem nas redes sociais admitindo insatisfação com a reserva, mas garantiu que está focado em ajudar o clube carioca enquanto servir ao time rubro-negro.

"Na minha carreira cuido eu", destacou. "Por escolhas de quem aqui estava, o que entreguei não foi suficiente. Estou feliz por não estar entre os 11 e não jogando os principais os jogos? Claro que não. Se tivesse, certamente, penduraria as chuteiras. E isso nada tem a ver com o trabalho da comissão atual e o Paulo", ressaltou.

Revelado pelo Fluminense, Pedro ganhou projeção nacional em 2018, sendo cotado até mesmo para vestir a camisa da seleção brasileira. Negociado com a Fiorentina, da Itália, ele retornou ao Brasil para jogar no rival em 2020, por empréstimo, até ser adquirido em definitivo no ano seguinte por R$ 112,4 milhões — a maior contratação da história do clube.

Considerado um dos mais promissores de sua geração, o centroavante de 24 anos amarga constantemente a reserva do Flamengo, que conta com o ídolo Gabigol como titular absoluto. A não liberação do clube carioca para que Pedro disputasse a Olimpíada de Tóquio aquece os rumores de uma eventual saída nas janelas seguintes, o que não se confirmou.

"O que será daqui pra frente? Não consigo prever. Uma coisa é certa: minha dedicação e empenho com essa camisa serão sempre íntegros", garantiu. "Vou seguir 100% no Flamengo até quando for para ser."

Buscando um camisa 9, o Palmeiras foi um dos clubes a buscar informações com o Flamengo sobre um possível negócio envolvendo o atacante. O clube paulista sinalizou com um oferta acima dos R$ 100 milhões, algo inédito no futebol brasileiro. No entanto, a diretoria rubro-negra bateu o pé e negou abrir mão do atleta, com quem tem contrato até o fim de 2025.

Leia a mensagem de Pedro na íntegra

Na minha carreira cuido EU.

Desde que cheguei aqui no Flamengo procurei me entregar e me doar ao máximo. Todos os dias. Em campo, no dia a dia e me cuidando fora dele. Entreguei muito em 2020 e 2021. Tenho consciência disso.

Por escolhas de quem aqui estava, o que entreguei não foi suficiente. Estou feliz por não estar entre os 11 e não jogando os principais os jogos? Claro que não. Se tivesse, certamente, penduraria as chuteiras. E isso nada tem a ver com o trabalho da comissão atual e o Paulo.

E sabe o que mais me alegra? Consegui vencer meus pensamentos negativos e aqui estou. Forte. Fazendo o que é necessário.

O que será daqui pra frente? Não consigo prever. Uma coisa é certa: minha dedicação e empenho com essa camisa serão sempre íntegros.

Pela instituição e seus torcedores, que me abraçaram desde o meu primeiro dia.

Tenho meus sonhos e objetivos pessoais. Para realizá-los, não preciso ser antiprofissional.

Vou seguir 100% no Flamengo até quando for para ser.