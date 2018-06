Pedro retribui elogio de Fred e diz: 'Ganhava dele no videogame'

O centroavante Pedro comandou o Fluminense na vitória por 3 a 1 sobre a Chapecoense no sábado ao marcar dois gols e de quebra chegou à artilharia do Campeonato Brasileiro. Ele e Róger Guedes, do Atlético-MG, somam cinco gols.

+ Paulo Autuori deixa diretoria do Fluminense após cinco meses no cargo

+ Abel Braga contém euforia após vitória do Fluminense: 'Resultado foi mentiroso'

Nesta segunda-feira, após o treino de reapresentação do elenco, o jogador falou sobre a excelente fase que vive neste início de competição. "Sempre esperei por esse momento de ser titular do Fluminense, trabalhei para isso e procuro ajudar o clube da melhor maneira, sendo com gols ou com assistências", disse.

Pedro também recebeu elogios de Fed. O ex-centroavante do Fluminense e que atualmente defende o Cruzeiro postou no Twitter: "papai te ama. Menos de 30 gols no ano do monstrão em nem comemoro". O garoto de 20 comentou sobre a amizade que tem com o veterano.

"Fiquei muito feliz pelo comentário do Fred. Ele é um ídolo meu, da torcida tricolor e do futebol brasileiro. A relação é essa. É brincadeira. Gosto muito dele como pessoa. Depois dos treinos, eu ia na casa dele jogar videogame. E ganhava dele (risos)", brincou.

Em relação ao seu ídolo Pedro explicou que joga de maneira um pouco diferente. "Acho que o centroavante tem esse papel de estar mais perto da área e participar bem do ataque, mas procuro sair da área para abrir espaço para os meus companheiros", explicou.

Com a vitória, o Fluminense subiu para a vice-liderança da competição, com 13 pontos, a apenas um de distância do líder Flamengo. Na próxima quarta-feira, o time tricolor tem uma partida difícil para se manter no topo, visitará o Grêmio, em Porto Alegre, pela oitava rodada.

"Até agora não teve jogo fácil. O Campeonato Brasileiro é uma competição muito difícil, mas se estamos na parte de cima é mérito todo nosso, do dia a dia, do trabalho e merecemos sim estar lá em cima. Está sendo um bom começo de Brasileiro e esse grupo tem muito para chegar lá na frente ainda" destacou.