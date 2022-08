Pedro revela 'ensaio’ por golaço do Flamengo; Thiago Heleno critica postura do Athletico-PR

Autor do gol que deu a classificação à semifinal da Copa do Brasil para o Flamengo, o atacante Pedro deixou o gramado elogiando a postura ofensiva do time durante os 90 minutos e brincou com o lance que resultou no seu golaço de bicicleta na vitória de 1 a 0 sobre o Athletico-PR.

"Taticamente o time foi muito bem hoje e graças a Deus conseguimos a vitória. Aqui é muito difícil jogar, mas desde o começo buscamos a vitória", disse o jogador rubro-negro.

Pedro também revelou que fez um gol parecido no treino da terça-feira, só que ao invés de Rodinei, foi Arrascaeta quem cruzou para ir às redes.

"Foi um cruzamento perfeito do Rodinei. Ontem (terça-feira) no treino eu fiz um gol bem parecido com esse, só que com o Arrasca (Arrascaeta) cruzando. Espero continuar evoluindo e ajudando o Flamengo", completou o atacante.

Com o gol desta quarta-feira, Pedro chegou a 20 gols na temporada com a camisa do Flamengo, confirmando a boa fase no Ninho do Urubu. Está há três gols de alcançar a marca de 23 gols no ano, seu melhor número no clube carioca.

Classificado à semifinal, o Flamengo agora aguarda seu adversário que sairá do confronto entre América-MG e São Paulo. Pelo Brasileirão, o Flamengo volta a campo no domingo para enfrentar o Palmeiras, às 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo.

THIAGO HELENO

Capitão do Athletico-PR, o zagueiro Thiago Heleno deixou o gramado lamentando a derrota para o Flamengo, por 1 a 0, na Arena da Baixada, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogador viu o time bem abaixo e criticou o setor ofensivo.

"É um time qualificado, que sabe jogador dentro e fora de casa. Mas nosso time pecou muito na parte ofensiva hoje, demos muito a bola para eles", disse o jogador na saída do gramado.

Apesar da lamentação, Thiago lembrou que o time não pode abaixar a cabeça diante da eliminação, pois o clube ainda briga pelo título da Libertadores e tem praticamente um turno de Campeonato Brasileiro.

"É levantar a cabeça, porque essa eliminação não pode abalar nosso time. Temos ainda a Libertadores e o Brasileiro", completou o xerife do time paranaense.