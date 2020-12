Pedro Rocha agradece ao Flamengo em despedida: 'Momentos incríveis'

O Flamengo não conseguiu prorrogar o empréstimo de Pedro Rocha e ele terá de voltar ao Spartak Moscou. Mesmo atuando pouco ao longo do ano, o atacante gostaria de seguir no Rio. Liberado do último treino, saiu agradecendo pela oportunidade e por ter vivido "momentos incríveis e inesquecíveis" no clube.

Pedro Rocha terá de se reapresentar ao time russo no começo do ano. Mas pode aparecer em outra equipe brasileira em 2021. Até lá, ganha uns dias de folga para descansar e negociar com outros clubes.

"Acredito que cumpri uma grande etapa da minha carreira, onde pude defender as cores do Flamengo e carregar com orgulho o manto rubro-negro", afirmou Pedro Rocha. "Sei que me entreguei por inteiro a esse desafio e só tenho a agradecer por todo o apoio e carinho que recebi aqui."

Em um ano de Flamengo, Pedro Rocha esteve em campo somente em 11 jogos, não completando três partidas completas somando os minutos em campo. Mesmo assim, sai sem mágoas ou ressentimentos.

"Estive numa equipe muito forte e unida, onde vivi momentos que vou guardar com carinho. Agradeço pelo grande trabalho de toda a comissão técnica, departamento médico e todo o staff. Foi uma honra fazer parte desse grupo, num clube tão importante na história do futebol brasileiro.”

Pedro Rocha sai feliz, mas sem deixar saudade no torcedor flamenguista. Além da pouca aparição nas partidas, anotou apenas um gol pelo clube.