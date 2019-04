Pedro Rocha chega ao Cruzeiro com festa da torcida em aeroporto

A torcida do Cruzeiro está comemorando bastante a chegada do atacante Pedro Rocha ao clube. O atacante foi confirmado na última terça-feira como novo reforço e já chegou a Minas Gerais na manhã desta quinta, e com direito a uma grande festa feita pelos fãs cruzeirenses no aeroporto de Confins.

Um numeroso grupo de torcedores foi até o local portando faixas e instrumentos musicais e entoou cânticos para aguardar a chegada do jogador de 24 anos. O atleta, no entanto, desembarcou já cercado por seguranças e teve um breve contato com eles, acenando e cumprimentando os mais próximos - que estavam separados por uma barreira de proteção colocada pela polícia mineira.

Torcida do Cruzeiro calorosa em confins a espera de Pedro Rocha pic.twitter.com/WqhrkHVRcW — ESTRELADOS (@Estrelados5) 4 de abril de 2019

Pedro Rocha foi revelado pelo Grêmio, por onde atuou desde 2014 nas categorias de base. Subindo ao time profissional, ele ganhou destaque em 2016, quando levou o Grêmio ao título da Copa do Brasil, e em 2017, na primeira fase da campanha da Copa Libertadores. Na metade daquele ano, foi vendido para o Spartak Moscou, da Rússia.

No clube europeu, o atacante teve poucas oportunidades de entrar em campo. Assim, a equipe mineira tentou a contratação por empréstimo com o auxílio de um patrocinador, que teria pago integralmente o valor do negócio. Ele ficará até dezembro na Toca da Raposa.

Após a vitória sobre o Emelec pela Libertadores na noite desta quarta-feira, Pedro Rocha foi elogiado pelos jogadores cruzeirenses. "Tem uma qualidade imensa", afirmou Rodriguinho. Edílson e o goleiro Fabio também comemoraram a vinda do atleta, que é mais um a atuar no setor ofensivo do clube - onde disputam vaga o próprio Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Robinho, Raniel, Fred, Sassá e outros.