Pedro Rocha é regularizado e pode estrear pelo Cruzeiro na reta final do Mineiro

Contratado na última terça-feira, o atacante Pedro Rocha já está regularizado e pode estrear pelo Cruzeiro. O nome do jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta quinta. Resta saber se terá condições físicas para atuar já no Campeonato Mineiro.

É improvável que o novo reforço cruzeirense esteja à disposição do técnico Mano Menezes já para o segundo duelo da semifinal do Estadual contra o América, no sábado, em razão da questão física. A última vez em que o jogador esteve em campo foi em 7 de março. Certo é que o atacante será apresentado à torcida antes do duelo no Mineirão. Na Copa Libertadores, ele só pode ser inscrito a partir das oitavas de final.

Muito festejado pelos torcedores, Pedro Rocha desembarcou em Belo Horizonte nesta quinta para fazer exames e assinar o contrato com o novo clube. Segundo informou o Cruzeiro, o atacante se apresentará oficialmente à imprensa e dará entrevista coletiva nesta sexta-feira a partir das 15 horas.

Sexto reforço para a temporada, o jogador de 24 anos, destaque do Grêmio campeão da Copa do Brasil de 2016, é mais uma opção para atuar pelas beiradas do campo e chega, portanto, para disputar posição com Marquinhos Gabriel, David e Rafinha.

Desejo antigo do Cruzeiro, que já havia tentado repatriá-lo anteriormente, o atacante foi emprestado pelo Spartak Moscou, da Rússia, ao Cruzeiro até o fim desta temporada.