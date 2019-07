Pedro Rocha exalta sua preparação e espera ajudar Cruzeiro contra rival

O atacante Pedro Rocha exaltou nesta sexta-feira a preparação especial que vem realizando no Cruzeiro neste período de pausa das competições nacionais, motivada pela disputa da Copa América, e destacou o seu desejo de ajudar o seu time contra o arquirrival Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo de ida do mata-mata será na próxima quinta-feira, às 20 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte.

"Estou muito bem. A comissão decidiu fazer este trabalho à parte comigo, um trabalho especial, justamente por isso. Não tive pré-temporada, precisava me condicionar e fazer uns trabalhos específicos. Acredito que esses trabalhos que fiz separado foram muito importantes para mim, para eu me sentir melhor. Se o professor Mano (Menezes) quiser contar comigo, estou preparado para fazer o meu melhor", afirmou o jogador, em entrevista coletiva, se colocando à disposição para encarar os atleticanos.

Um dos reforços contratados para esta temporada, Pedro Rocha espera até poder ser decisivo para a equipe cruzeirense. "Ser decisivo é, nos momentos que mais precisa, você estar ali para contribuir. Me considero decisivo sim, porque o atacante precisa ser decisivo. Sempre que posso, procuro estar nos momentos mais importantes, como o que estão prestes a vir agora. E fazer o meu melhor sempre para que possamos ter um resultado legal", projetou.

Ao vislumbrar estes duelos com o Atlético, o atacante também os qualificou como os "dois jogos mais importantes do ano, contra o nosso maior rival". "Estamos preparados. Acredito que não só eu, mas todos estão ansiosos para que chegue logo o dia do jogo, para que saia essa adrenalina. Todo mundo quer jogar esses grandes jogos. Clássico é sempre diferente, sempre um jogo duro, truncado. Eles (atleticanos) também não vão deixar que as coisas aconteçam muito fácil. O algo a mais sempre temos que ter. É um clássico e, com o apoio da nossa torcida, com o Mineirão lotado, vamos fazer um grande jogo", reforçou.

No confronto de volta da final do último Campeonato Mineiro, Pedro Rocha já conseguiu ser decisivo diante do Atlético ao sair do banco de reservas e criar a jogada que resultou no pênalti que acabou sendo convertido por Fred, cujo gol assegurou o troféu aos cruzeirenses.

Neste sábado, em partida de preparação para o duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro fará um jogo-treino contra o Internacional de Minas, às 15 horas, na Toca da Raposa 2, um dos centros de treinamento do clube.