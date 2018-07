Pedro Rocha minimiza fase ruim do Grêmio e projeta boa estreia no Brasileirão

O atacante Pedro Rocha minimizou os recentes insucessos do Grêmio - queda na semifinal do Gaúcho para o Novo Hamburgo e derrota para o Deportes Iquique, no Chile, pela Copa Libertadores - e projetou uma boa largada no Brasileirão deste ano. O time estreia na competição no próximo domingo, às 19 horas, em Porto Alegre, diante do Botafogo.

"A gente sabe que não conseguiu conquistar o primeiro objetivo do ano, que era o Gauchão, mas a nossa conversa tem como base sempre melhorar a cada dia. A gente sabe que precisa largar bem no Brasileiro, que é um campeonato muito importante. Então, é primordial largar bem para poder dar sequência no resto do campeonato", declarou.

Pedro Rocha também destacou as mudanças no setor ofensivo da equipe gremista, com a entrada no time titular do argentino naturalizado paraguaio Lucas Barrios, e revelou a necessidade de adaptação ao novo modelo que o técnico Renato Gaúcho implantou.

"Desde que o Barrios chegou, ele vem se adaptando ao nosso estilo muito bem, já que a gente não tinha como característica um homem de referencia na frente. Então, temos que nos adaptar a esse estilo de jogo. Quando ele está (em campo) muda um pouco, porque a gente não era acostumado a jogar assim. Jogávamos mais com o Luan flutuando ali dentro (do ataque), mas temos que nos adaptar de todos os jeitos. Todos os jogadores que estão aqui são importantes e cada um tem que se adaptar ao estilo de jogo que o professor Renato quiser passar", analisou.

O treinador Renato Gaúcho comandou dois períodos de treinamentos nesta terça no CT Luiz de Carvalho. Após a atividade física da manhã, o treino da tarde foi direcionado pelo técnico Renato Gaúcho para a parte técnica e tática. Houve um exercício de dois toques em uma das metades do campo.

A novidade foi a presença do lateral-direito Edílson, que havia sido poupado das atividades durante a manhã. Em recuperação de uma lesão muscular, o jogador executou normalmente as atividades em campo.

O atacante Lucas Barrios apenas correu em torno do gramado. Maicon e Bolaños ficaram no vestiário em tratamento de lesões. Beto da Silva realizou trabalho de transição da fisioterapia no campo.