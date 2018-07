Pedro Rocha não treina e é dúvida no Grêmio para pegar o Palmeiras O atacante Pedro Rocha, novo titular do ataque do Grêmio, pode desfalcar a equipe diante do Palmeiras, sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O jogador sente dores musculares e não participou do treino comandado pelo técnico Roger Machado na tarde desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho. Ficou na academia.