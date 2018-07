Pedro sofre concussão na cabeça e é hospitalizado após vitória do Chelsea

O atacante espanhol Pedro Rodríguez sofreu uma concussão na cabeça em disputa de bola na vitória do Chelsea sobre o Arsenal por 3 a 0, neste sábado, em Pequim, em amistoso de pré-temporada. A informação partiu do próprio técnico do clube inglês, Antonio Conte.

"Pedro foi ao hospital e tenho certeza que está bem. Mas acho que ele teve uma concussão. Por esse motivo, o nosso médico preferiu levá-lo ao hospital e checar para saber se está tudo certo. É uma pena, porque nesse período não é bom ter esse tipo de lesão, mas ele deve estar bem. Estou feliz por isso", afirmou o treinador em entrevista coletiva após o duelo.

A contusão ocorreu durante um choque com o goleiro colombiano David Ospina, do Arsenal, aos 27 minutos do primeiro tempo, quando o atacante espanhol tentava alcançar um lançamento longo feito pelo zagueiro brasileiro David Luiz. Ao sair para interceptar a jogada, Ospina atingiu involuntariamente o adversário, que precisou ser substituído.

O italiano Antonio Conte revelou que Pedro permanecerá em Pequim e, se não houver problemas, seguirá no domingo para Cingapura, onde se juntará à delegação da equipe inglesa.

Os gols do Chelsea no embate contra o Arsenal foram marcados pelo meia brasileiro Willian - que abriu o placar ao receber um passe do meio de campo, limpar para a direita e bater no canto esquerdo do goleiro adversário - e pelo jovem atacante belga Michy Batshuayi (duas vezes).