Pedro vê Manchester em vantagem por jogar na Inglaterra O atacante Pedro não escondeu o fato de que vê o Manchester United com vantagem por jogar a decisão da Liga dos Campeões da Europa, diante do seu Barcelona, "em casa". A partida, que acontece neste sábado, será disputada no Estádio de Wembley, em Londres. Apesar de não ser o campo do clube inglês, o Old Trafford, o jogador acredita que o torcedor adversário estará em maior número.