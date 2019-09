Pedro viaja à Itália para realizar exames médicos e assinar com a Fiorentina

O atacante Pedro, do Fluminense, viajou neste domingo para a Itália, onde realizará exames médicos para em seguida assinar contrato com a Fiorentina. O jogador de 22 anos, que já foi convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira, foi negociado com o clube de Florença por um valor de cerca de 11 milhões de euros (R$ 50,2 milhões).

No acordo, ficou previsto que o time carioca receberia algo em torno de 8 milhões de euros (R$ 36,5 milhões), ficando ainda com cerca de 20% do valor de uma futura transferência como clube revelador do centroavante. O restante da negociação seria dividido entre o Artsul, clube-empresa da cidade de Nova Iguaçu (RJ), que detém metade do passe do atleta, empresários e intermediários.

Junto com reforços consagrados como Franck Ribéry e Kevin-Prince Boateng, e com um contrato a ser assinado por cinco anos, Pedro será mais uma peça no ataque da equipe italiana ao lado de jogadores como Federico Chiesa e Riccardo Sottil.

A estreia do atacante, no entanto, deve demorar um pouco, pois o jogador ainda se recupera de uma lesão na coxa sofrida em 10 de agosto, na derrota do time carioca para o Atlético-MG por 2 a 1, em Belo Horizonte, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora sem um de seus atletas mais valorizados no elenco, a equipe das Laranjeiras se prepara para o jogo desta segunda-feira contra o Avaí, marcado para as 20 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, que encerra a 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Será a estreia do técnico Oswaldo de Oliveira pelo Fluminense na competição, em uma tentativa de reagir diante de um rival direto no torneio cuja classificação é das mais preocupantes e o risco de rebaixamento é crescente. A equipe carioca atualmente é a 18.ª colocada, com 12 pontos contra sete dos catarinenses, que ocupam a lanterna.

O treinador ainda não definiu a equipe que entra em campo nesta segunda-feira, mas deve promover mudanças na escalação em relação ao time que acabou eliminado da Copa Sul-Americana pelo Corinthians na última quinta. No ataque, são opções Wellington Nem e João Pedro. Eles entrariam nas vagas de Marcos Paulo e de Daniel, mudando o esquema tático da equipe, que passaria a jogar com dois meias (Paulo Henrique Ganso e Nenê, este mais recuado) e três atacantes (Yony González completaria o trio de frente).

Assim, a provável primeira escalação de Oswaldo de Oliveira neste Brasileirão seria montada com Muriel; Igor Julião, Digão, Nino e Caio Henrique; Allan, Paulo Henrique Ganso e Nenê; Yony González, Wellington Nem (Marcos Paulo) e João Pedro.