Pegorari é inscrito e passa a ser opção para o gol da Portuguesa na Série C

É uma esperança a mais para que o time busque a recuperação da goleada inesperada sofrida no estádio do Canindé, em São Paulo, para o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), por 5 a 0. O ex-goleiro do Guarani passa a disputar uma vaga com Douglas. Do outro lado, o volante Ferdinando foi liberado de manhã, por telefone, por Carlos Eike, que à tarde pediu demissão do cargo de gerente de futebol.

Para Jorginho, neste primeiro momento o importante é conhecer o elenco e espera passar tranquilidade aos jogadores. Ao mesmo tempo sabe que vai precisar da retaguarda da diretoria, principalmente para dar respaldo financeiro ao elenco, cumprindo os pagamentos em dia e dando uma boa condição de trabalho.

Jorginho rejeita o rótulo de "milagreiro" e alerta que ninguém vive do passado, mas que deve tirar como exemplo o que passou para fazer algo positivo no presente e no futuro. Ele não quis comentar os problemas relatados pelo ex-técnico Anderson Beraldo, que pagou premiações do próprio bolso para motivar os jogadores. "O que passou, passou. Estou aqui para trabalhar e dar ao máximo ao clube. Espero contar com o apoio de muita gente", concluiu.