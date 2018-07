Pékerman convoca Colômbia com Falcao, James e Armero

Um ano depois de ficar fora da Copa do Mundo por causa de uma lesão, Radamel Falcao García vai integrar a seleção da Colômbia que no próximo mês disputará a Copa América no Chile. O atacante foi incluído na lista preliminar de 30 convocados para defender a equipe no torneio, assim como o atacante James Rodríguez, do Real Madrid, do volante Edwin Valencia, do Santos, e do lateral-esquerdo Pablo Armero, recém-contratado pelo Flamengo.

Falcao vem realizando uma temporada decepcionante no Manchester United, tendo disputado poucas partidas e sendo relegado ao banco de reservas pelo técnico Louis van Gaal. Mas agora ele foi lembrado pelo técnico José Pékerman para disputar a Copa América pela Colômbia, que será liderada por James Rodríguez, artilheiro da última Copa do Mundo com seis gols.

A base do grupo é a mesma que disputou o Mundial no Brasil. Se destaca a ausência do atacante Adrian Ramos, do Borussia Dortmund, que há duas semanas sofreu uma grave lesão no tornozelo. Já o também atacante Teófilo Gutiérrez, do River Plate, que se contundiu recentemente, foi lembrado por Pékerman.

A lista inicial de 30 nomes será reduzida a 23 em 1º de junho. A Colômbia está no Grupo C da Copa América e vai estrear diante da Venezuela em 24 de junho, em Rancagua. Depois, se chocará com o Brasil no dia 17, em Santiago, e com Peru no dia 21, em Temuco.

Atualmente em quarto lugar no ranking da Fifa, a Colômbia fará um amistoso antes da sua estreia na Copa América. A equipe vai encarar a Costa Rica no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, no dia 6 de junho.

Confira a lista de pré-convocados da Colômbia para a Copa América:

Goleiros: David Ospina (Arsenal/Inglaterra), Camilo Vargas (Atlético Nacional) e Cristian Bonilla (La Equidad).

Defensores: Camilo Zúñiga (Napoli/Itália), Santiago Arias (PSV Eindhoven/Holanda), Carlos Valdés (Nacional/Uruguai), Cristian Zapata (Milán/Itália), Éder Álvarez Balanta (River Plate/Argentina), Jeison Murillo (Granada/Espanha), Francisco Meza (Santa Fé), Johan Mojica (Valladolid/España), Pablo Armero (Flamengo/Brasil), Pedro Franco (Besiktas/Turquía) e Darwin Andrade (standard Liège/Bélgica).

Meio-campistas: Abel Aguilar (Toulouse/França), Alexánder Mejía (Monterrey/ México), Carlos Alberto Sánchez (Aston Villa/Inglaterra), Edwin Cardona (Monterrey/México), Edwin Valencia (Santos/Brasil), Fredy Guarín (Inter de Milão /Itália), James Rodríguez (Real Madrid/Espanha), Juan Fernando Quintero (Porto/ Portugal), Juan Guillermo Cuadrado (Chelsea/Inglaterra) e Víctor Ibarbo (Roma/ Itália).

Atacantes: Radamel Falcao (Manchester United/Inglaterra), Carlos Bacca (Sevilla/ Espanha), Jackson Martínez (Porto/Portugal), Teófilo Gutiérrez (River Plate/ Argentina), Luis Fernando Muriel (Sampdoria/Itália) e Andrés Rentería (Santos Laguna/México).