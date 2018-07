Após vitória, Pékerman exalta maturidade da seleção colombiana

Pressionada pela derrota na estreia na Copa América, no último domingo, quando foi superada pela Venezuela por 1 a 0, a Colômbia conseguiu um triunfo importante ao bater o Brasil pelo mesmo placar, na noite de quarta-feira, em Santiago, e mostrou ter um time "maduro". Ao menos foi essa avaliação do técnico José Pékerman, satisfeito com a atuação da sua equipe.

" A Colômbia mostrou que é uma equipe que amadureceu, que pode jogar esse tipo de partida. Nós não podíamos escorregar hoje, precisávamos de um jogo quase perfeito em todas as áreas", afirmou o treinador da Colômbia, destacando a atuação segura da sua equipe.

Talvez Radamel Falcao García tenha sido o único jogador a destoar em campo. Pékerman, porém, manteve a fé no seu atacante, que vem de uma temporada apagada pelo Manchester United. "Acredito que Radamel pouco a pouco vai chegando a seu ótimo nível, é uma questão de tempo e em cada partida vai evoluindo. Hoje teve chances de gol", comentou.

Com três pontos no Grupo C da Copa América, a Colômbia volta a entrar em campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando vai encarar o Peru pela última rodada da chave, em Temuco.