Pékerman reconhece que Colômbia só teve fôlego para segurar o Japão no 1º tempo

A expulsão do volante Carlos Sánchez logo no início da derrota da Colômbia para o Japão por 2 a 1 nesta sexta-feira foi o assunto principal na coletiva do técnico Jose Pékerman. De acordo com o treinador do time colombiano, sua equipe só teve fôlego para resistir ao Japão na etapa inicial.

"É complicado perder um jogador tão cedo, especialmente alguém tão importante. No primeiro tempo, conseguimos sobreviver, marcar um gol e chegar ao empate. Mas na segunda, o Japão conseguiu controlar a partida e aproveitou da vantagem numérica. Eles criaram oportunidades e chegaram à vitória", disse.

O Japão venceu por 2 a 1 com um gol de cabeça de Osako, aos 27 minutos do segundo tempo. A seleção oriental teve total controle da partida no segundo tempo e poderia até ter ampliado a vantagem não fosse a boa atuação do goleiro Ospina.

Pékerman, no entanto, tentou olhar pelo lado positivo na derrota e destacou a força de sua equipe em manter a calma mesmo com um jogador a menos. "A gente reagiu quando tinha um a menos. Se tivermos esse comportamento nas duas próximas partidas, podemos ganhar. Vamos recuperar essa derrota", prosseguiu.

O treinador também explicou a mudança feita ainda na etapa inicial, quando tirou o meia Cuadrado, um dos principais nomes da seleção colombiana, para a entrada do volante Barrios. "Nesse momento o Japão vencia por 1 a 0 e tinha mais posse de bola. Tentei subir a marcação para o campo deles e não ficar só na nossa defesa. A Colômbia tinha poder de ataque, mas estávamos sofrendo no setor de marcação", disse.

A seleção colombiana agora volta a campo no próximo domingo, às 15h (de Brasília) quando enfrentará a Polônia, em Kazan. O Japão, no mesmo dia, às 12h, jogará contra Senegal em Ecaterimburgo.

"Deve ser doloroso para os torcedores colombianos comparecer ao estádio com a ilusão de ver o time vencer e voltar para casa com a derrota, da maneira como foi a partida. Vamos agora nos concentrar para fazer um bom jogo contra a Polônia e voltar a dar alegria a nossos torcedores", finalizou.