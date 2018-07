Pékerman vê grupo da Colômbia como equilibrado

SÃO PAULO - O técnico da Colômbia, José Pekerman, analisou como "equilibrado" o Grupo C do Mundial, mas destacou que sua seleção tem potencial para avançar às oitavas de final, igualando a melhor participação da equipe, em 1990.

"Temos uma equipe africana, uma asiática e uma europeia e todas têm estilos diferentes. O grupo está equilibrado", disse, logo após o sorteio das chaves, nesta sexta-feira, na Costa do Sauipe. A Colômbia caiu no grupo C ao lado de Grécia, Costa do Marfim e Japão.

"Vamos trabalhar com a ideia de crescer durante a competição e chegar às oitavas, não vai ser fácil porque cada partida tem um nível de dificuldade alto."

A Colômbia se deu bem no sorteio porque escapou de enfrentar uma equipe europeia de mais tradição na primeira fase, como por exemplo Portugal ou França.

Mas o que anima o grupo de Pékerman é o momento da seleção colombiana, que se classificou ao Mundial graças a segunda colocação nas Eliminatórias.

O atacante Falcao Garcia, uma das estrelas do time, também ficou empolgado. "Ficamos com um bom grupo, porque convém jogar contra essas equipes sem abrir mão das características do futebol colombiano."

O treinador da Costa Marfim, Sabri Lamouchi, celebrou o fato de sua seleção cair num grupo mais fácil do que em relação ao Mundial de 2010 (a seleção caiu na mesma chave que Brasil e Portugal e foi eliminada na primeira fase). "É preciso reconhecer isso, mas também não podemos achar que é uma chave simples."

Alberto Zaccheroni, técnico do Japão, reconhece que sua seleção não é uma das favoritas a avançar às oitavas. Mas disse que o Japão pode surpreender e tudo depende de fazer um bom jogo. "Não podemos lamentar nosso grupo."

Já o treinador da Grécia, o português Fernando Santos, ao reforçar o equilíbrio da chave, disse que o Grupo C é imprevisível. "A Colômbia tem um ataque forte, a Costa do Marfim tem um time experiente, o Japão quer ser a surpresa. Mas acho que a Grécia pode chegar às oitavas."