Pela 1ª vez desde 2003, Marta não concorre ao Bola de Ouro da Fifa

Pela primeira vez desde 2003, a jogadora Marta está fora da lista das melhores do mundo. Nesta segunda-feira, a Fifa divulgou o resultado da votação inicial para a escolha da Bola de Ouro e escolheu as dez atletas que foram destaque em 2015. Marta, porém, não faz parte da lista.

A brasileira bateu todos os recordes quando venceu o troféu em todas suas edições entre 2006 e 2010. Em 2003, ela havia ficado na 10a posição e já atraía a atenção do mundo para sua qualidade. Mesmo no ano passado, ela chegou a ficar em segundo lugar, superada pela alemã Nadine Kessler. Mas o resultado decepcionante da jogadora com a seleção e o fato de o Brasil não ter passado das oitavas de final na Copa do Mundo no Canadá influenciaram na votação neste ano. Marta não conseguiu fazer a diferença e apenas marcou um gol na competição, de pênalti.

Jogando neste anos pelo Rosengard, da Suécia, ela deixou de estar entre as melhores do mundo e, já no ano passado na Fifa, deixava claro que o Brasil não poderia mais depender apenas dela. Ela também passou os últimos anos alertando que o Brasil precisava garantir investimentos na modalidade, o que também não ocorreu. Neste ano, as favoritas são as alemãs Nadine Angerer e Celia Sasic, a suíça Ramona Bachmann, a canadense Kadeisha Buchanan, as francesas Eugénie Le Sommer e Amandine Henry, a japonesa Aya Miyama, além das norte-americanas Carli Lloyd, Megan Rapinoe e Hope Solo. N

enhuma brasileira faz parte da lista dos melhores treinadores. A classificação neste ano traz Calle Barrling (Suécia sub-19), Colin Bell (Frankfurt-ALE), Farid Bensiti (PSG-FRA), Jill Ellis (seleção dos EUA), Laura Harvey (Seattle Reign-EUA), John Herman (Canadá), Gerard Prêcheur (Lyon-FRA), Mark Sampson (Inglaterra), Norio Sasaki (Japão) e Thomar Worle (Bayern de Munique-ALE).

Nesta terça-feira, a Fifa divulga a lista dos candidatos ao prêmio entre os homens. A entrega do prêmio está marcada para o dia 11 de janeiro, em Zurique.