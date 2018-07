Pela 3ª colocação, Inter terá desfalques em Florianópolis

Com o desejo de terminar o Campeonato Brasileiro na terceira colocação, o Internacional enfrenta o Figueirense, neste sábado, às 16h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Para o último jogo da competição, o time colorado almeja assegurar a vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2015, mas não contará com, pelo menos, seis jogadores.

Durante o treino desta sexta-feira, o técnico Abel Braga comandou o jogo recreativo, tradicional na véspera das partidas de preparação ao jogos. Como de costume, o treinador colorado promoveu um rachão onde os jogadores jogaram em posições não habituais. Nesta brincadeira, o destaque foi para o goleiro Dida, reserva no time, mas que marcou três gols.

O zagueiro Índio não apareceu para o treino, mas à tarde anunciou o fim da carreira de atleta. "Vou encerrar minha carreira e só tenho a agradecer por tudo que o Inter me deu. Vou sentir muita falta de todos aqui, mas sempre levarei o Inter no meu coração", disse o jogador em um comunicado divulgado no site do clube.

O time gaúcho entra na 38.ª rodada na terceira posição com 66 pontos, enquanto que o Figueirense ocupa o 12.º posto, com 47. Abel Braga não terá à disposição, por suspensão, os laterais Gilberto e Fabrício, além do meio-campista D''Alessandro, que também ficará de fora do jogo. Alan Patrick, Jorge Henrique e Nilmar ainda se recuperam de lesões.