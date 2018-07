Pela 3ª vez, partida da Chapecoense é adiada na Série B Pela terceira vez no Campeonato Brasileiro da Série B, um jogo da Chapecoense foi adiado. Pela 23.ª rodada, nesta terça-feira, às 19h30, o time receberia o Figueirense, em um duelo catarinense, mas devido à forte neblina na cidade, o avião que levava a delegação da equipe de Florianópolis não conseguiu pousar no aeroporto Serafim Enoss Bertaso, em Chapecó (SC), nesta segunda, e retornou para a capital do Estado.