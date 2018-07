Pela Copa do Brasil, Corinthians encara algoz do São Paulo

Atualizado às 19 horas

Após eliminar o São Paulo de forma surpreendente, o Bragantino terá de enfrentar outro grande de São Paulo também jogando a última partida fora de casa. A CBF realizou nesta segunda-feira o sorteio que definiu os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Nenhum clássico regional será realizado na primeira rodada dos playoffs, mas três times que disputam a Série A do Brasileirão deixarão a competição já nesta fase.

Um deles será Santos ou Grêmio, primeiro duelo apontado no sorteio - as equipes jogam no dia 28, quinta-feira, com o primeiro jogo em Porto Alegre, às 21h50. Outro paulista na competição, o Palmeiras encara o Atlético-MG, com o primeiro jogo na quarta, dia 27, enquanto Flamengo e Coritiba fecham os confrontos entre times da Série A, abrindo a série no mesmo dia, no Couto Pereira.

Dentre as equipes da ponta de cima do Brasileirão, Corinthians e Cruzeiro tiveram mais sorte. O time paulista encara o Bragantino – que eliminou o São Paulo na terceira fase –, enquanto que os mineiros enfrentam a surpresa da competição, o Santa Rita, de Alagoas.

Dos cariocas, o Botafogo terá pela frente o Ceará, líder da Série B, enquanto que o Vasco encara o ABC-RN. Atlético-PR e América-RN fecham os confrontos.

Caso avancem, Corinthians e Palmeiras farão o único clássico regional das quartas de final. Um eventual duelo contra o Santos só será possível na decisão da Copa do Brasil, em novembro. O mesmo acontece com os dois times mineiros. Em lados opostos no chaveamento, Atlético-MG e Cruzeiro só poderão se enfrentar na final.

Poucas horas após o sorteio do cruzamento das oitavas, um novo sorteio aconteceu na sede da CBF para definir onde serão os confrontos. Enquanto equipes como Corinthians, Flamengo e Santos decidirão a classificação para a próxima fase em casa, outras como Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro jogarão suas partidas decisivas na fase final da Copa do Brasil fora.

Confira os duelos pelas oitavas de final e a data do jogo de dia:

27 de agosto, quarta-feira:

Botafogo x Ceará, às 22 horas, no Maracanã

Cruzeiro x Santa Rita-AL, às 19h30, no Mineirão

Vasco x ABC; às 19h30, em São Januário

Coritiba x Flamengo, às 22 horas, no Couto Pereira

América-RN x Atlético-PR, às 19h30, na Arena das Dunas

Palmeiras x Atlético-MG; às 22 horas, no Pacaembu

Bragantino x Corinthians; às 22 horas, em local a definir

28 de agosto, quinta-feira:

Grêmio x Santos, às 21h50, na Arena Grêmio