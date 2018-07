Pela Copa do Brasil, Flamengo enfrenta o Náutico tentando afastar a crise O Flamengo realiza contra o Náutico, nesta quarta-feira, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil, a primeira partida após a saída conturbada do técnico Vanderlei Luxemburgo, demitido na última segunda. Mais uma vez, o auxiliar Jayme de Almeida vai assumir o comando do time em um momento de crise e uma vitória na partida marcada para às 22 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, será fundamental para acalmar o ambiente.