Pela Copa do Brasil, Santos inicia sequência fora de casa

O Santos inicia contra o Paysandu, nesta quarta-feira, às 21h45, uma maratona de três jogos fora de casa por três competições diferentes. A partida no Mangueirão, em Belém, é válida pela Copa do Brasil. Com vantagem de 2 a 0, o time do técnico Dorival Junior avança às quartas de final até com derrota simples ou por dois gols, desde que marque.

Depois da partida eliminatória pela Copa do Brasil, o time alvinegro entra em campo novamente no domingo, às 11h. Desta vez o jogo será contra o Fluminense, no estádio do Maracanã, na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro.

Na sequência, o Santos viaja até La Paz, na Bolívia, para tentar antecipar a classificação às oitavas de final da Libertadores. A partida na quarta-feira será com The Strongest, segundo colocado do Grupo 2 com sete pontos. A equipe alvinegra está em primeiro com oito. O Independiente Santa Fe, que enfrenta o Sporting Cristal no mesmo dia, é o terceiro, com quatro.

Para o jogo contra o Paysandu, o zagueiro Cleber entra na vaga de David Braz, lesionado, na defesa e Jean Mota na de Zeca, na lateral esquerda.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU: Emerson; Ayrton, Perema, Gilvan e Hayner; Wesley, Augusto Recife; Leandro Carvalho e Rodrigo Andrade; Bergson e Alfredo. Técnico: Marcelo Chamusca.

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Cleber e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Junior.

Juiz: André Luiz de Freitas Castro (GO).

Local: Mangueirão, em Belém.

Horário: 21h45.

TV: Tribuna (apenas para Santos).