Pela internet, Dybala e Khedira dão boas-vindas a Cristiano Ronaldo na Juventus

Os jogadores da Juventus Sami Khedira e Paulo Dybala utilizaram as redes sociais para dar as boas-vindas a Cristiano Ronaldo, novo contratado do clube italiano. A compra do atacante português foi anunciada nesta terça-feira, pela quantia paga ao Real Madrid de 100 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões).

+ Ronaldo pede compreensão aos fãs do Real, exalta feitos e '9 anos maravilhosos'

+ Juventus anuncia contrato de 4 anos com Cristiano Ronaldo e compra por R$ 450 mi

"Vivemos um grande período no Real Madrid. Mal posso esperar para nos reunirmos de novo para trabalhar com você! Hoje é um dia especial para a Juventus!", escreveu Khedira nesta terça-feira, em legenda de foto na qual ele aparece abraçando Cristiano Ronaldo, da época em que eles eram companheiros.

Khedira chegou ao Real Madrid em julho de 2010, um ano depois de Cristiano Ronaldo ser contratado pelo clube espanhol. Antes de se transferir para a Juventus, em junho de 2015, o volante alemão foi campeão de um Campeonato Espanhol, uma Supercopa da Espanha, uma Supercopa da Uefa, um Mundial de Clubes da Fifa, duas Copas da Rei e uma Liga dos Campeões da Europa.

Já Dybala foi sucinto em sua mensagem para o novo colega: "Bem-vindo, Cristiano Ronaldo!". Em legenda de foto, o atacante argentino escreveu em português, espanhol e italiano. O jogador aparece cumprimentando o astro português em um dos duelos recentes entre Juventus e Real, que se enfrentaram pela Liga dos Campeões da Europa nas últimas duas temporadas, em ambas com vitórias do clube espanhol em confrontos eliminatórios.