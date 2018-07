Pela internet, jogadores do Real Madrid se despedem de Di María

A saída de Ángel Di María do Real Madrid causa comoção no elenco da equipe espanhola. Por meio das redes sociais, jogadores do clube merengue homenageiam o jogador, que foi um dos grandes destaques do clube nos últimos anos, e lhe desejam sorte para a próxima temporada, em que deve atuar pelo Manchester United, da Inglaterra.

Em sua conta do Instagram, o lateral Marcelo postou foto e mensagem para o amigo argentino. "A seus pés, Fidelito (apelido de Di María)! Obrigado por tudo o que fez pelo Real Madrid e por ser tão boa pessoa! Você é um grande irmão!", escreveu o jogador brasileiro.

Além de também deixar uma mensagem de apoio em seu Twitter, o volante Xabi Alonso acabou revelando o destino de Di María, mesmo que a transferência ainda não tenha sido oficializada pelos dois clubes. "Obrigado por tudo, Fideo! Te desejo o melhor, mesmo que seja no Manchester United. Nunca nos esqueceremos o zigzag na prorrogação em Lisboa", referindo-se a jogada em que o argentino fez para o gol de Gareth Bale, na partida que deu o título da Liga dos Campeões ao Real Madrid em cima do Atlético de Madrid.

Rodríguez, que se recupera de lesão no joelho, também desejou sorte a Di María, que começou a ser deixado de lado pela diretoria com as contratações do alemão Toni Kroos e do colombiano James Rodríguez para esta temporada. "Te desejo o melhor. Grande jogador e grande pessoa", escreveu o meia espanhol. Ainda neste domingo, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, já tinha admitido que Di María havia se despedido dos companheiros e funcionários do clube.

De acordo com a imprensa inglesa, o meia argentino faz exames médicos no Manchester United nesta segunda-feira e deve ser apresentado como novo reforço do time inglês por cerca de 64 milhões de libras (R$ 241 milhões).