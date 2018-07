Pela Libertadores, Elivélton pede para Flu manter ritmo

Embalado por quatro vitórias seguidas, o Fluminense voltou ao G4 no Brasileirão - está em quarto lugar, com 54 pontos. A ordem agora, conforme revelou o zagueiro Elivélton, é manter o ritmo, para que o time possa assegurar a vaga na Libertadores do ano que vem.

"Os times que brigam pela vaga na Libertadores estão muito próximos na tabela. Não podemos tropeçar. Nessa fase do campeonato, qualquer jogo que se perde pode atrapalhar. Mas estamos em um bom momento, com todo mundo se ajudando, correndo um pelo outro. Isso nos fez chegar a essa sequência positiva e mais perto de buscar os objetivos que traçamos", afirmou Elivélton, que foi titular na vitória sobre o Goiás, no último sábado, porque Marlon estava machucado.

"A maneira do Fluminense jogar é bem definida. Isso ajuda bastante. Mesmo com as mudanças no time, o jeito de atuar não muda", contou Elivélton, ao comentar sobre a sua entrada na equipe na rodada passada. Agora, ele vive a expectativa de ser aproveitado novamente neste sábado, quando acontece o jogo contra o Coritiba, na capital paranaense, pela 33ª rodada do Brasileirão.