Apesar da formação reserva, o Internacional deve ter alguns jogadores que costumam participar do time titular com muita frequência. É o caso do zagueiro Fabiano Eller, do meia Giuliano e do atacante Taison.

O técnico Jorge Fossati também pode observar o lateral-esquerdo Eltinho, recuperado de contusão, e o promissor volante Derley. No ataque, Edu e Kleber Pereira disputam uma vaga.