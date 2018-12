Pela 'paixão pelo futebol', Leandro Damião celebra acerto com campeão japonês

Leandro Damião deixa o Brasil para viver uma nova fase profissional no futebol japonês no próximo ano. Para o ex-jogador do Internacional, clube que ele deixou após defendê-lo até o fim do último Brasileirão, o acerto com o Kawasaki Frontale é motivo de empolgação para o jogador para os próximos três anos.

"Inicio uma nova etapa profissional, uma etapa com grandes desafios na qual irei me dedicar e dar meu máximo como sempre fiz onde passei. Nos próximos três anos vou vestir a camisa do Kawasaki Frontale, clube que é atual campeão da Liga Japonesa e atual líder do campeonato", afirmou o jogador em sua rede social Instagram.

Damião disse ainda que aceitou o novo desafio de sua carreira pela sua "paixão pelo futebol". "Aceitei esse desafio com muito orgulho e grande alegria, grato ao Kawasaki pela oportunidade. Vamos em frente, em mais esta etapa a ser trilhada com sabedoria, dedicação, empenho, e acima de tudo: paixão pelo futebol", destacou o jogador.

Ídolo do Inter, nesta segunda passagem pelo time Damião foi figura importante em 2017, ajudando o clube a conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro. O Internacional chegou a brigar pelo título e terminou o Campeonato Brasileiro na terceira posição, conquistando a vaga para a Libertadores de 2019.