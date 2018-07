Pela primeira vez, Eduardo da Silva pode ser titular no Flamengo

O atacante Eduardo da Silva, enfim, deve ter a chance de iniciar uma partida pelo Flamengo. No último treino antes da viagem do time a Cuiabá, onde nesta quarta-feira o clube rubro-negro encara o Goiás, na Arena Pantanal, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador foi escalado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo ao lado de Alecsandro.

Contratado após a Copa do Mundo, o jogador que defendeu a Croácia no torneio no Brasil já marcou três gols pelo Flamengo no Brasileirão. Em todas as oportunidades, Eduardo da Silva entrou no segundo tempo. Artilheiro da equipe, o também atacante Alecsandro marcou apenas dois a mais - ele é titular desde o início da competição.

Além do brasileiro naturalizado croata, quem também poderá aparecer no time que enfrenta o Goiás é o volante paraguaio Cáceres. Ele ficou de fora dos dois últimos jogos por estar defendendo a seleção de seu país em amistoso contra os Emirados Árabes Unidos, no último domingo, na Áustria. A vaga no meio de campo é disputada com Recife.

Diante do Goiás, o Flamengo segue sem poder utilizar o lateral-direito Léo, que realiza reforço muscular na região pélvica, o volante Luiz Antonio, em recuperação de luxação no ombro direito, e o atacante Paulinho, que vai operar o joelho direito.