Pela primeira vez na história, grandes de SP ficam sem títulos no ano

Palmeiras, O ano realmente não foi fácil para o futebol paulista. Com a eliminação do São Paulo da Copa Sul-Americana, Corinthians Santos e o próprio time do Morumbi terminam 2014 sem conquistar títulos. O fato é inédito. Desde 1935, fundação do São Paulo Futebol Clube, os maiores times paulistas ergueram pelo menos uma taça na temporada.

As equipes não viveram grande fase desde o primeiro semestre. O Ituano foi campeão paulista ao derrotar o Santos na final. O time no interior também eliminou o Palmeiras na semifinal. O São Paulo caiu nas quartas de final, diante do Penapolense, e o Corinthians sequer passou à segunda fase.

No Campeonato Brasileiro, o time de Muricy Ramalho disputou o título com o Cruzeiro até a 35.ª rodada. O Corinthians ficou apenas com a briga por uma vaga na Libertadores, enquanto o Palmeiras ainda tenta escapar do rebaixamento - o Santos ocupa a 11.ª posição, com 47 pontos.

O fato repetiu-se na Copa do Brasil. O campeão Atlético-MG eliminou Palmeiras e Corinthians, nas oitavas e quartas de final, respectivamente. O São Paulo acabou derrotado pelo Bragantino e ficou fora do grupo dos oito melhores times da competição. O Santos, por sua vez, não foi páreo para o Cruzeiro na briga por uma vaga na final. Além disso, nenhum dos quatro clubes disputou a Libertadores neste ano - isso não ocorria desde 1998.

LIÇÃO DE CASA

Grandes "papões" do Campeonato Paulista, os quatro times já haviam sido surpreendidos no estadual algumas vezes. Em 1986, a Inter de Limeira ficou com o título. Alguns meses depois, entretanto, o São Paulo se sagraria campeão brasileiro diante do Guarani.

Quatro anos depois, em 1990, o mesmo cenário: o Bragantino levou o torneio estadual, mas o Brasileirão foi conquistado pelo Corinthians. Já em 1925, o São Bento conquistou o Campeonato Paulista e deixou o trio Corinthians, Palmeiras e Santos sem títulos no ano.

A atual situação contrasta com as temporadas de 1998 e 2012. Naquelas ocasiões, os quatro grandes deram a volta olímpica. Há 16 anos, o Palmeiras ergueu as taças da Copa do Brasil e da Mercosul. O Santos, da Conmebol. O Corinthians ficou com o Brasileirão e o São Paulo com o Campeonato Paulista. Depois de 14 anos, o time alvinegro conquistou a Libertadores. O Palmeiras voltou a ser campeão da Copa do Brasil. Santos e São Paulo saíram vencedores no Paulistão e na Sul-Americana, respectivamente.

ESPERANÇA

Apesar de não ser uma equipe considerada grande no estado, a Ponte Preta ainda pode dar alegrias ao torcedor paulista neste ano. A equipe é atualmente a segunda colocada da Série B e, com uma rodada a ser disputada, ainda pode ultrapassar o Joinville e ser campeã pela primeira vez em sua história.