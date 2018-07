Pela quarta posição, Fluminense enfrenta o Santos para manter invencibilidade

Em boa fase no Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta o Santos nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 29.ª rodada, em busca da quarta vitória consecutiva. Após ter enfrentado uma séria crise na temporada, com ameaça do técnico Levir Culpi deixar o cargo, o time tricolor reagiu e também tem contado com a sorte para conquistar uma vaga na Copa Libertadores.

Com 46 pontos e na quarta colocação, o Fluminense está no grupo de classificação para o torneio sul-americano, que agora premiará os seis primeiros do Brasileirão, em decisão anunciada pela Conmebol no fim de semana. Anteriormente, apenas os quatro melhores, além do vencedor da Copa do Brasil, eram contemplados com uma vaga.

Com a sorte favorável, a situação da equipe é bem diferente de dois meses atrás, quando terminou o primeiro turno sem emplacar duas vitórias consecutivas e próximo da zona do rebaixamento. Agora, o time já abriu cinco de diferença para o Corinthians, primeira equipe fora do grupo, e tem pela frente o Santos, quarto colocado com 48 pontos.

Adepto do discurso de que não se mexe em time que vence, Levir Culpi mantém a mesma escalação que venceu o Sport, de virada, no fim de semana, por 3 a 1. No primeiro turno, em Cariacica (ES), o Fluminense foi derrotado por 4 a 2, em um período de altos e baixos que os jogadores esperam ter deixado no passado. "Mudou o momento e o campeonato. Era próximo do começo. Agora, estamos perto do final. Temos a possibilidade de terminar bem o ano. É importante acabar bem. Lutaremos por isso", afirmou o zagueiro Gum.