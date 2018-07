Pela quinta vitória consecutiva, Botafogo enfrenta o Santa Cruz no Recife

Vencer a quinta partida consecutiva e se isolar no grupo de classificação para a Copa Libertadores é o objetivo do Botafogo contra o Santa Cruz, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio do Arruda, no Recife. Dono do segundo melhor aproveitamento do segundo turno, o time alvinegro vive o melhor momento na temporada e espera fazer uso da boa fase nesta 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 50 pontos, os cariocas estão na quinta posição, com sonhos cada vez maiores. Após entrar no G6, o time agora começa a mirar a terceira posição, ocupada atualmente pelo Atlético Mineiro, com 56, para escapar das fases preliminares do torneio continental. Próximo de selar o rebaixamento para a Série B, o Santa Cruz perdeu os últimos seis jogos e ocupa a 19.ª e penúltima colocação, com 23 pontos.

Desde a estreia do Campeonato Carioca, quando emplacou seis vitórias consecutivas, o Botafogo não vive momento tão positivo. Nos 12 jogos disputados no segundo turno, o time fez 27 pontos, um a menos que o líder Palmeiras. A boa fase fez o time abandonar a briga contra o rebaixamento para assumir um lugar entre os classificados para a Libertadores.

Vice-artilheiro do Brasileirão com 11 gols, o atacante Sassá ainda não está 100% e deve ficar como opção no banco de reservas. Apesar de ter sido relacionado para os últimos três jogos, o jogador não inicia uma partida desde setembro, quando a equipe venceu o Cruzeiro, fora de casa, por 2 a 0.

Com Sassá no banco de reservas, Rodrigo Pimpão será o companheiro de Neilton. Contra o Atlético Mineiro, o atacante teve bom rendimento e marcou bonito gol. Suspenso no último jogo, Carli retorna ao time no lugar de Emerson Silva. No meio de campo, Airton sentiu dores na coxa esquerda e será substituído por Dudu Cearense.