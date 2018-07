Pela semifinal do Mineiro, Cruzeiro joga sábado e Atlético-MG no domingo A Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou na tarde desta segunda-feira as datas, horários e locais das partidas de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. O clássico entre América-MG e Cruzeiro foi confirmado para o Independência, sábado, enquanto o Atlético-MG pega a URT no domingo, em Patos de Minas.