Pela Série B, Luverdense perde do América-MG na volta ao Passo das Emas

De volta ao estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), depois de dois meses e meio, o Luverdense não conseguiu dar sequência ao momento de reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B e nesta sexta-feira perdeu para o América-MG por 3 a 0, pela 10.ª rodada.

Invicto há seis jogos e sem perder no Passo das Emas desde o dia 2 de julho do ano passado, o Luverdense disputou a sua primeira partida nesta Série B no seu estádio, que estava passando por reformas. Com a derrota, o time mato-grossense não conseguiu deixar a zona de rebaixamento e aparece na 18.ª colocação, com 11 pontos. Por outro lado, o América-MG emplacou a segunda vitória seguida, chegou aos 16 pontos e subiu para a terceira posição.

O placar do primeiro tempo não refletiu o que foi o jogo. O Luverdense criou mais oportunidades e exigiu pelo menos duas boas defesas de João Ricardo, além de acertar o travessão e a rede pelo lado de fora.

Mais eficiente, o América-MG abriu o placar aos 18 minutos com Renan Oliveira aproveitando bola mal tirada pela zaga mato-grossense. Aos 43, em um lance polêmico, o árbitro assinalou pênalti de Diogo Silva em Hugo Almeida depois de consultar o bandeirinha. Luan bateu bem e ampliou.

O Luverdense voltou com uma postura mais ofensiva do intervalo devido às mudanças feitas pelo técnico Júnior Rocha, mas errava muitos passes e dava chances para o contra-ataque do América-MG, que criou boas oportunidades de gol até fechar o placar aos 44 minutos. Neto Moura recebeu dentro da área, dominou e bateu fraco. A bola passou por baixo das pernas de Diogo Silva e entrou.

O Luverdense volta a campo na próxima sexta-feira contra o Paysandu, às 19h15, no estádio Mangueirão, em Belém, enquanto que o América-MG recebe o Brasil-RS, no dia seguinte, às 19 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Os jogos serão válidos pela 11.ª rodada.