Pela Série B, Vasco enfrenta líder Joinville em São Januário

O Vasco vai ter um boa oportunidade de encostar no topo da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, quando enfrenta o líder Joinville, às 21h50, no estádio de São Januário, no Rio, em partida válida pela 26.ª rodada.

Para o técnico Joel Santana, a sua equipe tem obrigação de vencer essa partida a fim de se manter na faixa de classificação para a Série A e, para isso, aposta no bom retrospecto em sua casa. Se o Vasco vencer, empata com o Joinville em número de pontos.

Desta vez, Joel Santana terá o time completo porque voltam de suspensão Dakson, Edmílson e Thalles. Além do zagueiro Rodrigo, que foi poupado do último jogo por contusão. "Temos de vencer, não tem jeito. Esse jogo é decisivo, podemos empatar em pontos com eles e não podemos deixar escapar isso", afirmou o atacante Edmílson.

Outro oponente do time vascaíno é o tempo curto entre as partidas, que está provocando desgaste físico no elenco. Em 11 dias, o time vai completar quatro jogos e, por isso, Joel Santana preferiu não realizar treinos com os titulares visando esta partida. Nesta quinta, após chegarem do Maranhão, onde enfrentaram o Sampaio Corrêa na última rodada, os jogadores realizaram apenas atividades regenerativas.