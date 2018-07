Pela Série C, Atlético Acreano fica mais perto de vaga para as quartas no Grupo A

Mesmo sem vencer, o Atlético Acreano ficou mais perto da vaga nas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Líder do Grupo A, o time do Acre perdeu para o Botafogo, na Paraíba, por 1 a 0, mas contou com a derrota do ABC para o Remo, por 1 a 0, no Mangueirão pela 16ª rodada.

O Atlético só precisava do empate para se garantir matematicamente, mas não suportou a pressão do Botafogo-PB, que agora aparece em quarto lugar, com 24 pontos, atrás do Santa Cruz pelo saldo de gols: 8 a 5. Os acreanos seguem com 27 pontos, igual ao Náutico, e têm vantagem no saldo de gols: 5 a 2. O Atlético-AC está virtualmente classificado.

Quem ficou para trás foi o ABC ao perder para Remo em Belém (PA). O time potiguar soma 21 pontos, em quinto lugar, na frente do Globo-RN, com 20. Já o Remo deixou a lanterna e a zona do rebaixamento, com 18 pontos, em oitavo lugar. Juazeirense e Salgueiro têm 17 pontos e ocupam a zona de descenso. O Confiança, com 19 pontos, também corre risco de queda.

No Grupo B, o Ypiranga deu uma respirada na sua luta contra o descenso ao vencer em casa o Cuiabá, por 3 a 0. O time gaúcho saltou para a oitava posição, com 19 pontos, dois na frente do Tupi (17), em penúltimo, e já com o Joinville rebaixado com apenas dez pontos.

Faltando apenas duas rodadas, Volta Redonda, com 19, Tombense e Luverdense com 21 pontos cada ainda estão ameaçados de queda e também brigam pela quarta vaga que continua nas mãos do Bragantino. O time paulista está com 25 pontos, em quarto lugar. Três clubes já estão classificados: Operário-PR (34), Botafogo-SP (31) e Cuiabá (29).

Confira os resultados da 16ª rodada:

Sexta-feira

Globo-RN 1 x 1 Náutico

Sábado

Santa Cruz-PE 4 x 0 Confiança-SE

Juazeirense-BA 0 x 0 Salgueiro-PE

Tupi 2 x 0 Joinville-SC

Botafogo-SP 2 x 2 Operário-PR

Volta Redonda-RJ 0 x 2 Tombense-MG

Luverdense-MT 3 x 1 Bragantino-SP

Domingo

Ypiranga-RS 3 x 0 Cuiabá-MT

Botafogo-PB 1 x 0 Atlético-AC

Remo-PA 1 x 0 ABC-RN