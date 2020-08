Pela Série C, Criciúma vence o São Bento e lidera o Grupo B

O Criciúma voltou a jogar bem e venceu o São Bento por 3 a 1, nesta segunda-feira à noite, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, atingiu os sete pontos e divide a liderança do Grupo B com o Volta Redonda. No Grupo A, o Remo empatou sem gols com o Imperatriz, no Maranhão, e divide a liderança com o Santa Cruz, ambos com sete pontos.

No Grupo B, além dos líderes aparecem no G-4, a zona de classificação, Brusque-SC e São José-RS. No estádio Heriberto Hülse, o Criciúma sempre mandou em campo e marcou seus gols com Agenor, Léo Ceará e Michel. Para o time paulista, lanterna sem pontuar, anotou Fábio Bahia.

Leia Também Chapecoense derrota Guarani e se aproxima dos líderes da Série B

Pelo Grupo B, o Remo conseguiu segurar o empate com o Imperatriz, que somou seu primeiro ponto em sua estreia. Líder ao lado do Santa Cruz, o time paraense é perseguido por Ferroviário-CE, com seis, e Paysandu, com quatro, dentro da zona de classificação.