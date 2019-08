Pela Série C, Imperatriz e Confiança garantem vagas no Grupo A

Imperatriz, do Maranhão, e Confiança, de Sergipe, confirmaram as duas últimas vagas no Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, se juntando a Náutico e Sampaio Corrêa nas quartas de final. Neste sábado à tarde foram realizados cinco jogos válidos pela 18ª rodada, a última da fase de classificação, com direito a clássicos.

O Imperatriz confirmou sua classificação fora de casa ao vencer por 1 a 0 o Sampaio Corrêa, que terminou em segundo lugar com 31 pontos. Do outro lado, o Imperatriz, também do Maranhão, ficou em terceiro com 28 pontos.

O Confiança conseguiu buscar o empate por 2 a 2 com o Ferroviário-CE, que abriu 2 a 0 de vantagem. Com isso, o time sergipano terminou em quarto lugar, com 26 pontos. O Ferroviário, com 25, ficou em quinto, mas poderia ter avançado em caso de vitória, porque atingiria os 27 pontos.

No Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), o Náutico garantiu a liderança com 33 pontos ao vencer o rival Santa Cruz, por 3 a 1. O perdedor se manteve com 25 pontos, em sétimo lugar, e também poderia ter se classificado com a vitória, porque atingiria os 28 pontos.

Outro time que não soube aproveitar os resultados foi o Botafogo-PB, que empatou com o rival Treze, por 2 a 2, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB). O Botafogo, da capital João Pessoa, terminou com 25 pontos, em sexto lugar, enquanto o Treze comemorou a oitava posição, com 19 pontos, que o livrou o rebaixamento.

O ABC se despediu de forma honrosa ao vencer o duelo potiguar por 2 a 0 em cima do Globo, em Ceará-Mirim (RN). Mas ambos estão rebaixados para a Série D em 2020. O ABC, com 18 pontos, em 9º, e o Globo, com 16, em último lugar.

Os confrontos

A expectativa agora é pela definição dos classificados do Grupo B, porque nas quartas vão acontecer cruzamentos entre os dois grupos. O primeiro colocado do Grupo A vai enfrentar o quarto do Grupo B, o 2º do A o terceiro do Grupo B e assim por diante. São jogos de ida e volta e quem avançar às semifinais vai garantir o acesso á Série B em 2020.

No Grupo B, apenas o líder Juventude, com 28 pontos, está classificado. A sua posição final, bem como os outros três classificados serão definidos domingo, a partir das 18 horas, quando serão disputados quatro jogos decisivos para definir as vagas. Os dois times rebaixados já estão definidos: Luverdense, com 13, e o Atlético-AC, com oito.

Confira os jogos da 18ª rodada:

Tombense-MG 1 x 0 Boa-MG

Globo-RN 0 x 2 ABC-RN

Sampaio Corrêa-MA 0 x 1 Imperatriz-MA

Náutico-PE 3 x 1 Santa Cruz-PE

Treze-PB 2 x 2 Botafogo-PB

Ferroviário-CE 2 x 2 Confiança-SE

Domingo - 18h

Atlético-AC x Luverdense-MT

Paysandu-PA x Remo-PA

Juventude-RS x Ypiranga-RS

São José-RS x Volta Redonda-RJ