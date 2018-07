Pela Série C, Treze-PB derrota o lanterna Rio Branco-AC O Treze-PB aproveitou a crise do rival e venceu, nesta quarta-feira, o Rio Branco-AC por 3 a 0, no estádio Presidente Vargas, em Campina Grande (PB), pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, que na verdade fecha o primeiro turno. Os gols foram marcados por Túlio, Negretti e Tiago Chulapa (de cabeça).