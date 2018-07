Pela Série D, Juventude ganha do Marcílio Dias e segue invicto em casa

CAXIAS DO SUL - No encerramento da segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional -, o Juventude mostrou porque é um dos favoritos ao acesso. Nesta quarta-feira, o time gaúcho derrotou o Marcílio Dias-SC por 2 a 1, de virada, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O gol da vitória foi marcado apenas aos 48 minutos do segundo tempo pelo artilheiro Zulu.

Com o resultado, o Juventude manteve o aproveitamento de 100%. Ele lidera o Grupo A7 com seis pontos, dois a mais do vice-líder Santo André-SP. Já o Marcílio Dias está na terceira colocação com apenas um ponto. Penapolense-SP, quarto, e Villa Nova-MG, último, ambos com nenhum ponto conquistado, completam a tabela de classificação.

Em duas rodadas, apenas quatro times ainda não perderam pontos. Além dos gaúchos, Nacional-AM, Tupi-MG e Nova Iguaçu-RJ também têm duas vitórias seguidas em duas partidas.

Com o resultado positivo, o Juventude atingiu uma grande marca. O time não perde diante de sua torcida há 49 jogos - são 33 vitórias e 16 empates. No último domingo, o Atlético Mineiro, atual recordista do futebol brasileiro, completou 51 partidas sem perder como mandante.

Depois desta rodada, o campeonato terá uma pausa, assim como as principais competições do Brasil, para a disputa da Copa das Confederações. Os próximos jogos só serão disputados a partir do dia 7 de julho.

Ao final das 10 rodadas da primeira fase, os dois melhores de cada grupo se classificam para a fase de mata-mata até restarem quatro times nas semifinais. Os quatro semifinalistas garante o acesso à Série C do Brasileiro do ano que vem.

Confira a 2.ª rodada da Série D:

Sábado

Nova Iguaçu-RJ 1 x 0 Resende-RJ

Santo André-SP 2 x 0 Villa Nova-MG

Central-PE 3 x 0 Potiguar-RN

Guarany-CE 0 x 0 Tiradentes-CE

Vitória da Conquista-BA 2 x 0 CSA-AL

Botafogo-PB 1 x 1 sergipe-se

Aparecidense-GO 3 x 0 Brasília-DF

Tupi-MG 3 x 0 Araxá-MG

J.Malucelli-PR 1 x 2 Londrina-PR

Parnahyba-PI 4 x 2 Ypiranga-AP

Paragominas-PA 4 x 1 Genus-RO

Águia Negra-MS 2 x 1 Mixto-MT

Domingo

Gurupi-TO 2 x 2 Maranhão-MA

Metropolitano-SC 0 x 0 Lajeadense-PR

Nacional-AM 2 x 0 Plácido de Castro-AC

Quarta-feira

Juventude-RS 2 x 1 Marcílio Dias-SC