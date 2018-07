Pelas eliminatórias da Euro, Müller faz dois e Alemanha bate Escócia

Campeã do mundo, a Alemanha fez, neste domingo, o seu primeiro jogo oficial desde o título conquistado no Brasil. Em Dortmund, a equipe do técnico Joachim Löw passou sufoco, mas venceu a Escócia por 2 a 1 na abertura do Grupo D das Eliminatórias da Eurocopa de 2016. Müller, vice-artilheiro da Copa, fez os dois gols da seleção alemã.

O atacante do Bayern de Munique fez 1 a 0 logo aos 18 minutos de partida, com uma boa dose de sorte. Ele cabeceou de costas, entre dois zagueiros, e acabou tirando do alcance do goleiro.

A Escócia empatou aos 21 da segunda etapa, em um contra-ataque inesperado. Os escoceses trocaram bola no campo de defesa e partiram para o ataque com toques rápidos. Logo ela chegou para Anya, na ponta esquerda. Sem ninguém à frente, ele avançou até sair na frente de Neuer e deixar tudo igual.

O empate, porém, durou apenas quatro minutos. A Alemanha, que vinha de derrota por 4 a 2 para a Argentina, na quarta, conseguiu voltar à frente com Müller. Oportunista, ele estava na lugar certo, no meio da área, para completar a sobra após cobrança de escanteio.

VEXAME Sem Cristiano Ronaldo, Portugal deu vexame em casa neste domingo. Em Aveiro, perdeu de 1 a 0 para a Albânia pelo Grupo I das Eliminatórias. Balaj marcou no segundo tempo da partida.

Outro time que foi para a Copa e começou as Eliminatórias perdendo foi a Grécia. Em casa, a equipe do técnico Claudio Ranieri foi batida pela Romênia, por 1 a 0. Marica, marcou de pênalti e depois foi expulso.