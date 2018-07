Pelas redes sociais, Neymar agradece apoio de torcedores

BARCELONA - Após descobrir que a lesão em seu tornozelo direito não é tão grave quanto se imaginava, Neymar parece estar aliviado. Após receber a notícia de que ficará de três a quatro semanas fora, o atacante do Barcelona postou vídeo em sua conta no Instagram,, nesta sexta-feira, agradecendo o apoio dos fãs.

"Ei, galera. Obrigado pelas mensagens, pelas orações, por tudo. Graças a Deus não foi nada de mais. Vou ficar só pouquinho de molho, mas daqui a pouco estou de volta", disse o atleta brasileiro no vídeo, que possui apenas treze segundos.

O camisa 10 da seleção brasileira também demonstrou gratidão aos torcedores na legenda do vídeo postado. "Que susto !!!! Na hora que cai pensei em um monte de coisa ruim... pensei que poderia ter acontecido uma lesão grave, pensei nos meus planos para 2014... Mas Jesus, mais uma vez, estava comigo e foi só um susto mesmo... Queria agradecer a todos que oraram por mim... E não se preocupem. Vou fazer tudo direitinho e daqui a pouco tô de volta !! Tamo junto .. É tois", escreveu o jogador.

Depois de disputar bola com o zagueiro Alexis, do Getafe, Neymar caiu no gramado aos 22 minutos do primeiro tempo e não conseguiu mais se levantar. Após ressonância magnética realizada nesta sexta-feira, foi constatada uma torção no tendão peroneal do tornozelo direito do brasileiro. Por meio de nota oficial, o Barcelona anunciou que o jogador voltará aos gramados entre 3 a 4 semanas.