Pelé aconselha Paulo Henrique Ganso a não aceitar proposta do Porto

SANTOS - O Santos ganhou nesta segunda-feira um forte aliado para tentar segurar Paulo Henrique Ganso mesmo que o Porto, de Portugal, aumente a proposta de 8 milhões de euros: Pelé. Na visita que fez às obras do Museu Pelé, no Centro Histórico de Santos, ao lado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o Rei do Futebol seguiu o presidente santista, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro e disse que a oferta dos portugueses é muito baixa.

"Ganso é excelente jogador e todos nós sabemos disso. Como há empresário envolvido, a gente nem sabe se o valor oferecido foi esse mesmo. Em forma física, ele vale muito mais do que 8 milhões de euros. O meu conselho é para que ele faça como Neymar e fique no Santos".

Luis Alvaro passou o dia no Rio para participar do evento do canal de televisão por assinatura Fox Sports e no fim da tarde afirmou não ter recebido nova proposta por Ganso e nem ter conhecimento da chegada ao Brasil de dirigentes do Porto para tirar o jogador da Vila Belmiro no último dia do prazo para transferências internacionais. O dirigente garantiu não ser verdadeira a informação de que o Santos aceitaria vender os seus 45% sobre os direitos de Ganso se o Porto aceitar pagar 20 milhões de euros.

"Tudo o que eu espero é que Ganso volte a jogar. O que eu disse é que caso surja uma proposta poderemos analisar, desde que sejam resguardados os direitos do Santos. E o limite é a multa contratual (50 milhões de euros). Amanhã (terça) vamos responder educadamente ao Porto que não temos interesse em negociar o jogador", disse Luis Alvaro.