Pelé anuncia que está melhor e brinca: 'Acho que estou pronto para jogar'

Pelé anunciou nas redes sociais nesta sexta-feira que está evoluindo bem e se sente melhor depois de ter sido internado em Paris com uma infecção urinária na última quarta-feira. O Rei do Futebol escreveu no Twitter uma mensagem em português e em inglês para contar que os remédios têm gerado efeito e os exames têm mostrado resultados positivos.

"Muito obrigado por todo o amor! Os antibióticos estão fazendo efeito e os exames estão todos OK. Eu estou me sentindo muito melhor e acho que estou pronto para jogar de novo!", escreveu Pelé. Aos 78 anos, o ex-jogador se sentiu mal durante viagem para Paris, onde encontrou o francês Kylian Mbappé na terça-feira durante evento promovido por um patrocinador.

Depois da França, Pelé viajaria para participar de um evento nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. Porém, após a internação em Paris, ele decidiu cancelar o compromisso. A tendência é o Rei do Futebol receber alta neste sábado e, na sequência, viajar de volta ao Brasil. Pelé vai continuar com o tratamento no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Muito obrigado por todo o amor! Os antibióticos estão fazendo efeito e os exames estão todos ☑. Eu estou me sentindo muito melhor e acho que estou pronto para jogar de novo! — Pelé (@Pele) 5 de abril de 2019

Nos últimos anos, Pelé teve outros problemas de saúde. Em 2014, ele também sofreu uma infecção urinária e ficou internado em São Paulo. Nos anos seguintes, o ex-jogador apareceu em eventos sentado em uma cadeira de rodas, já que tem dificuldade para caminhar.