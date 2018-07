Pelé apresenta melhora em quadro clínico, revela boletim

Segundo último boletim médico emitido pelo hospital Albert Einstein, em São Paulo, Pelé apresentou na noite desta quinta-feira uma melhora em relação ao seu quadro clínico. Ao contrário do que havia informado inicialmente, o rei do futebol está em tratamento na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). De acordo com as notícias emitidas pelos médicos, o único tratamento que o ex-jogador faz no momento é o de suporte renal, sem necessidade de outras terapias de suporte. Suporte renal é o tratamento por hemodiálise.

Pelé foi internado com um quadro de infecção urinária e nesta quinta-feira apresentou uma instabilidade clínica. A infecção teria sido identificada após exames feitos depois da cirurgia de retirada de pedra dos rins.

O Rei do Futebol havia sentido dores na região do estômago e, inclusive, cancelou uma sessão de autógrafos que seria promovida no Museu Pelé, em Santos, no último dia 12. De ambulância, o ex-jogador foi a São Paulo, deu entrada no hospital e teve o problema identificado.

BOLETIM MÉDICO

São Paulo, 27 de novembro de 2014, 20h

O paciente Edson Arantes do Nascimento (Pelé) apresenta melhora de sua condição clínica e seguirá sob cuidados na unidade de terapia intensiva. Agora está temporariamente em tratamento de suporte renal, sem necessidade de outras terapias de suporte.

O Hospital fornecerá boletim assim que houver nova informação.

Médicos Responsáveis:

Dr. Fabio Nasri

Dr. Marcelo Costa Batista

Diretor Superintendente do Hospital:

Dr. Miguel Cendoroglo Neto