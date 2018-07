Pelé arrecada quase R$ 1 milhão com venda de medalha de Mundial

O Rei do Futebol está se desfazendo de grande parte do seu acervo de itens que conta sua gigantesca trajetória no esporte e na vida. Nesta quinta-feira, no segundo dos três dias de leilão de quase 2 mil itens do relicário de Pelé, em Londres, a medalha de ouro ganhada com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1958 foi arrematada por 200 mil libras esterlinas, quase R$ 1 milhão - a cotação comercial do dia é 1 libra para 4,88 reais.

Por enquanto, os itens mais bem avaliados do leilão foram negociados por valores acima do previsto. É o caso da réplica da taça Jules Rimet, oferecida ao Rei pela Fifa e pelo governo mexicano após a original ser roubada e derretida. O item foi arrematado por 394 mil libras esterlinas, o equivalente a R$ 2 milhões.

O leilão, que começou na terça-feira na Julien’s Auctions, uma das mais famosas casas de leilão do mundo, continua na quinta, quando serão colocados à venda itens como a medalha da Copa do Mundo de 1970 e a bola do Gol 1.000.

A lista de objetos mais desejados do leilão incluía o anel de campeão da NASL pelo Cosmos e o troféu de 'Atleta do Século', oferecido pelo jornal francês L'Equipe. Parte dos montante arrecadado por Pelé será doado a um hospital.