Pelé assina contrato vitalício com o Santos e faz selfie com a filha

A quinta-feira foi de boas notícias para Pelé, internado no hospital Alberto Einstein há 10 dias para tratamento de uma infecção nos rins. Pela manhã, os exames constataram ligeira melhora no quadro clínico do Rei do Futebol, que retirou o cateter e não vai mais precisar fazer hemodiálise. À tarde, assinou contrato vitalício com o Santos, para o qual será embaixador e, por fim, no início da noite, bateu papo pela internet com a filha Celeste Nascimento, que mora nos EUA e registrou o descontraído papo numa videoconferência.

Pelé já contava com um acordo assinado com o Santos desde 2013. Mas agora a exploração de imagem do ídolo do clube será vitalícia. "Trabalhamos para valorizar nossos ídolos e a nossa marca. Com esta assinatura, as marcas Pelé e Santos estão unidas para sempre", comemorou o presidente Odílio Rodrigues. "Isso é fundamental para o reconhecimento e internacionalização do Santos FC."

O site santista publicou a resposta emocionante de Pelé na hora da assinatura do acordo. "O Santos acreditou em mim quando eu era jovem e me transformou no homem que sou e no atleta que fui. O Santos está no meu sangue, está comigo onde quer que eu vá e eu falo sobre o clube em todas as partes do mundo", disse o Rei. "Estou ansioso para trabalhar e ajudar o Santos em suas estratégias e programas para garantir que ele sempre seja reconhecido como o melhor clube de futebol do Brasil."

Acordo assinado, foi hora de dar as boas notícias da recuperação à família. Diretamente dos Estados Unidos, a filha Celeste Nascimento fez uma teleconferência com o pai e registrou o papo nas redes sociais. O sorriso de Pelé, apesar de uma aparência ainda um pouco desgastada, mostra que o pior já passou.

"Facetime com o homem mais lindo desse mundo! Te amo mais que TUDO #tochegando", postou a jovem, que mora nos EUA, mas está vindo ao Brasil para se encontrar com o pai.